Мария Захарова огласила задачи, по которым будут придерживаться российские делегаты в общении с украинцами в Турции.

Киевский режим, очевидно, пытается устраивать шоу вокруг переговоров с российской делегацией, которые, как ожидается, пройдут 15 мая в Стамбуле. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 15 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница добавила, что Кремль исходит из того, о чем упоминал ранее глава государства. Речь идет о нацеленности на долгосрочный и прочный мир с украинскими властями на историческую перспективу. Наше руководство внимательно следит за той риторикой, которая исходит от Киева.

Киевский режим... это и делал много лет, пытается и в данном случае всё предшествующее время устраивать шоу вокруг переговоров. Были, и противоречащие, и противоречивые и взаимоисключающие заявление с Банковой. Что касается украинской стороны, насколько она готова, к чему она готова, как она к этому готова, покажет, я думаю, в том числе и сегодняшний день. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ готова к контактам с США по вопросам биобезопасности.

Фото и видео: МИД России