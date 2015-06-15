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Захарова: РФ готова к контактам с США по вопросам биобезопасности

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В МИД России призвали Белый дом при Трампе "избавиться от раздражителей" Москвы.

Москва готова к контактам с американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе по вопросам биологической безопасности. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 15 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница надеется, что Белый дом примет необходимые меры для урегулирования ситуации с поддержкой Пентагона военно-биологической программы на  украинской земле. Она указала, что деятельность Минобороны США была вскрыта во время проведения специальной военной операции. наличие государственной программы подтвердили сотрудники из Вашингтона.

Мы неоднократно отмечали и повторяем вновь, что остаемся открыты к двусторонним контактам с американской стороной по данной теме для устранения соответствующих раздражителей. Мы рассчитываем, что Вашингтон предпримет необходимые шаги с целью снятия имеющихся у России озабоченностей.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: в Киеве не помышляют об установлении мира.

Фото и видео: МИД России

Теги: биолаборатории, биологическое оружие, мария захарова, мид
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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