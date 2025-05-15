В МИД России прокомментировали слова Ирины Верещук об обучении украинского населения действиям по территориальной обороне и гражданском сопротивлении.

В Киеве не помышляют в реальности об установлении мира с Москвой, а нацелены лишь на продолжение кровопролития и сражения "до последнего украинца". Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 15 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила СМИ, что заместитель главы офиса президента Украины Ирина Верещук огласила планы правительства в мае 2025 года вынести на рассмотрение в Верховную раду проект, направленный на на системное обучение граждан к действиям в условиях военного времени, включая вопросы "территориальной обороны и гражданского сопротивления".

О сохраняющейся заинтересованности украинской верхушки в продолжении кровопролития свидетельствуют озвученные Ириной Верещук планы... фактически означает завуалированную всеобщую мобилизацию населения.... Ни о каком мире, как вы понимаете, при таких законопроектах в Киеве не помышляют Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Европа настроена на продолжение и эскалацию боевых действий на Украине.

Фото и видео: МИД России