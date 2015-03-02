Мария Захарова напомнила о планах лидеров ЕС по интервенции на Украину.

Страны коллективного Брюсселя намерены поддерживать эскалацию регионального конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 15 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указал а прессе на планы Европейского союза по направлению денежных средств для поддержки армии киевского режима и отправке очередных партий боевой техники и снарядов.

Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что западные союзники ВСУ только на словах выражают безграничную солидарность с режимом Владимира Зеленского, однако на деле продумывают планы по дальнейшей интервенции. Мария Захарова напомнила о рабочей поездке французского президента Эмманюэля Макрона, немецкого канцлера Фридриха Мерца, британского и польского премьер-министров Кира Стармера и Дональда Туска в Киев. Мировой общественности данное событие презентовалось политическими элитами в качестве собрания "коалиции желающих".

Они, правда, забыли добавить в свое название слово "война" - это коалиция желающих войны. Они на деле присматриваются к тому, как лучше реализовать планы по эскалации кризиса, включая интервенцию на Украину. Они даже этого и не скрывают. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

МИД РФ: смысл переговоров в Стамбуле состоит в устранении первопричин конфликта.

Фото и видео: МИД России