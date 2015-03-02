МИД РФ: смысл переговоров в Стамбуле состоит в устранении первопричин конфликта

Мария Захарова напомнила о сути мирной инициативы, предложенной Владимиром Путиным Украине.

Смысл прямых переговоров по мирному урегулированию регионального конфликта между Киевом и Москвой в Стамбуле заключается в устранении первопричин и установлении долгосрочного прочного мира. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами в Москве от 15 мая сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что глава государства Владимир Путин 11 мая выступил с инициативой возобновления контактов в Турции, которые были прерваны киевским режимом по указке бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

При этом президент России предложил начать эти прямые переговоры без промедлений, без предварительных условий. Смысл этих переговоров состоит в том, чтобы, прямая цитата, устранить первопричины конфликта, выйти на установление мира на историческую перспективу. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ.

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры.

Фото и видео: МИД России