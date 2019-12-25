Отмечается, что это будут первые за три года прямые переговоры Москвы и Киева.

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с делегацией Украины. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник.

Отмечается, что это будут первые за три года прямые переговоры Москвы и Киева. Со стороны российской делегации выступят помощник главы государства Владимир Мединский, замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС Игорь Костюшков и замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую сторону представят президент Владимир Зеленский, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, замглавы офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

Ранее Захарова прокомментировала публикации о переговорах России и Украины.

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