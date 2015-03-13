Захарова прокомментировала публикации о переговорах России и Украины

В МИД РФ призвали не делать поспешных заявлений о встрече в Стамбуле.

Анонимные публикации от журналистов с якобы деталями участия России в переговорах по мирному урегулированию украинского кризиса в Турции - "разговоры вселенных с галактиками". Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница пояснила, что реальная информация на этот счет будет объявлена позже официальными источниками. Таким образом МИД РФ оценил материалы ряда СМИ, в которых приводятся якобы детали участия делегации из Москвы в переговорах, организованных в Стамбуле.

Вчера вынуждена была читать всю эту переписку вселенной с галактиками в анонимных аккаунтах социальных сетей. Не знаю, для кого это делается, правда, но, наверное, для кого-то. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что российский президент Владимир Путин ранее предложил киевскому режиму возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил того, что во время мероприятия стороны конфликта смогут выйти на соглашение о режиме прекращении огня. Официальный представитель администрации из Кремля Дмитрий Песков добавил, что руководство серьезно настроено на поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.

Захарова назвала ложью сведения в молдавских учебниках о России.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik