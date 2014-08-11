Захарова назвала ложью сведения в молдавских учебниках о России

В МИД России считают, что процесс нормализации отношений между Кишиневом и Тирасполем находится в глубоком кризисе.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова назвала подлостью, ложью и искажением истории упоминание российского государства в качестве одной из сторон приднестровского конфликта в новых молдавских учебниках истории. Комментарий дипломата опубликован на сайте внешнеполитического ведомства страны. Она отметила, что ситуацию можно было бы назвать невероятной глупостью, если бы не беззастенчивое искажение истории со стороны властей из Кишинева. В МИД РФ подчеркнули, что позиция нашего государства в отношении приднестровской проблемы остается неизменной.

Как гарант и посредник видим свою миссию, прежде всего, в поддержании мира и предсказуемости на левобережье Днестра. Выступаем в пользу нормализации диалога. Финальной точкой должна стать выработка самими сторонами, разумеется, при содействии посредников, формулы жизнеспособного всеобъемлющего урегулирования. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова добавила, что сейчас процесс приднестровского урегулирования находится в глубоком кризисе. Он связан с серьезным расхождением сторон конфликта, а также возвращение Молдавии к попыткам финансово-экономического давления на непризнанный регион. С октября 2019 года не удалось организовать ни одной встречи в формате "5+2".

Захарова заявила, что у гостей Парада Победы нет сомнений в террористической сущности Зеленского.

Фото: МИД России