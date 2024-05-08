Захарова заявила, что у гостей Парада Победы нет сомнений в террористической сущности Зеленского

Его угрозы представитель МИД РФ назвала словами "очередного террористического отребья".

Гости парада Победы в Москве не сомневаются в террористической сущности Зеленского. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала Зеленского "настоящим террористическим чудищем, которое было взращено на западные деньги, снабжено западными вооружениями и развращено западной вседозволенностью". По словам дипломата, угрозы Зеленского мировым лидерам не повлияли на их желание посетить Парад Победы. Более того, стало понятнее, с кем мир сейчас имеет дело.

Отметим, что в столицу России на празднование Великой Победы должны приехать более 20 глав государств. При этом значительная часть иностранных лидеров уже находится в Москве.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге не планируют ограничивать интернет на День Победы.

Видео: ТАСС