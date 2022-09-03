Послы США, Японии, Британии и ФРГ посетили церемонию прощания с Горбачевым

Дипломаты возложили цветы и выразили соболезнования.

Послы США, Японии, Британии и ФРГ посетили церемонию прощания с советским президентом Михаил Горбачевым. Джон Салливан, Тоехиса Кодзуки, Дебора Броннерт и Геза Андреас фон Гайр посетили траурную церемонию, которая проводится в Доме союзов в Москве. Американский дипломат возложил к гробу букет алых роз. Затем он поклонился политику и перекрестился. Далее гости выразили соболезнования родственникам советского лидера. Напомним, что по завершению церемонии прощания с Михаилом Горбачевым похоронят на Новодевичьем кладбище. Политик скончался 30 августа после продолжительной болезни. Ему был 91 год.

Премьер Венгрии Орбан приехал на церемонию прощания с Горбачевым.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости