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Премьер Венгрии Орбан приехал на церемонию прощания с Горбачевым

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Виктор Орбан не будет встречаться с российским руководством в этот визит.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил траурное мероприятие в московском Доме Союзов. Иностранный политик пришел на прощание с бывшим советским президентом Михаилом Горбачевым. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что европейский руководитель не высказывал пожеланий по общению с президентом РФ Владимиром Путиным. В связи с этим контактов между ними не планируется.

Нет. Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачёвым. Каких-либо пожеланий о встречах не было.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что церемония прощания с Михаилом Горбачевым проводится с 10 часов утра в российской столице. Затем советского политика похоронят на Новодевичьем кладбище. Президент РФ Владимир Путин выразил дань уважения экс-руководителю СССР еще 1 сентября, так как у него запланирована рабочая поездка по Калининградской области. Он посетил Михаила Горбачева в Центральной клинической больнице и возложил цветы.

Певица Алла Пугачева простилась с Михаилом Горбачевым.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, SHOT

Теги: венгрия, виктор орбан, дом союзов, михаил горбачев, прощание, советский союз, ссср
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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