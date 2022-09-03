Певица Алла Пугачева простилась с Михаилом Горбачевым

На траурную церемонию приезжают государственные и общественные лидеры России.

Российская певица Алла Пугачева посетила церемонию прощания с бывшим президентом Советского союза Михаилом Горбачевым, которое проходит на территории Дома Союзов в Москве. Примадонна отечественной эстрады возложила букет розовых лилий к гробу политика. Затем она перекрестилась и пошла к родственникам покойного выразить свои соболезнования.

Журналисты заметили, что на траурном мероприятии также находился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, музыкант Стас Намин. Российское правительство и премьер-министр Михаил Мишустин отправили родственникам Горбачева памятные венки. Лидер движения "Яблоко" Григорий Явлинский отметил, что советский президент жал стране такую свободу, которой у нее раньше никогда не было.

Он сделал так, что если вы даже задаёте неправильные вопросы, вас не посадят... Ведь даже никто его не просил об этом. Он просто дал людям возможность говорить то, что они думают. Этого никогда в России не было. Григорий Явлинский, лидер "Яблока"

Напомним, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года после серьезной и продолжительной болезни. Политик был 91 год.

В Москве началась церемония прощания с Горбачевым.

Фото и видео: Telegram / Mash