В Москве началась церемония прощания с Горбачевым

Люди стоят в очереди, чтобы подойти к гробу советского политика.

Церемония прощания с бывшим президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым началась в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Об этом рассказывают местные журналисты. Известно, что свободный доступ к гробу политика открыт с 10 часов утра. Известно, что траурное мероприятие организовано протокольной службой администрации президента России Владимира Путина. Ранее в Кремле говорили о том, что на прощании будут присутствовать "элементы государственных похорон". В настоящее время с покойным простился заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Чиновник возложил цветы и выразил соболезнования близким и родственникам..

После церемонии прощания политика Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбищ в столице. Экс-президент СССР скончался 30 августа 2022 года после продолжительной болезни. Ему был 91 год.

Во Франции планируют направить своего представителя на похороны Горбачева.

Фото и видео: Telegram / Mash