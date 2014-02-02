Во Франции планируют направить своего представителя на похороны Горбачева

Оливье Веран заметил, что представитель Парижа на траурной церемонии в память о Михаиле Горбачеве еще не выбран.

Во Франции сообщили, что планируют направить своего представителя на похороны бывшего советского лидера Михаила Горбачева. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с журналистами в Елисейском дворце сделал официальный представитель кабинета министров Оливье Веран.

Мы лишь несколько минут назад узнали о том, что похороны Михаила Горбачева пройдут в субботу, поэтому я не могу вам точно сказать, кто будет представлять Францию на этой церемонии. Франция будет обязательно представлена. Оливье Веран, пресс-секретарь правительства Франции

Шольц заявил, что немцы в долгу перед Горбачевым.

Фото и видео: YouTube / Élysée