В Германии считают, что советский политик не получил в Москве должного уважения.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия в долгу перед бывшим советским руководителем Михаилом Горбачевым. Об этом европейский чиновник упомянул во время траурной речи из-за смерти политика. Он упомянул о том, что Горбачев являлся смелым реформатором, государственным деятелем и дальновидным политиком. При этом сейчас в Берлине видят крах демократии в современной России.

Мы не забудем, что перестройка дала возможность России попытаться установить демократию, что демократия и свобода возможны в Европе, что Германия может быть объединена, что железный занавес исчез. Олаф Шольц, немецкий канцлер

Эксперт полагает, что демократические движения в Центральной и Восточной Европе выиграли от того, что в нужный момент Михаил Горбачев оказался у власти в СССР. По словам Шольца, политик погиб в тот момент, когда Россия совместно с президентом Владимиром Путиным "вырыли новые могилы в Европе и начали страшную войну против соседа" По мнению чиновника, на родине Горбачев не получил должного уважения и признательности заслуг, хотя в Берлине перед ним склоняются.

Мы, немцы, в огромном долгу перед ним - потому что его политика перестройки заложила основу для преодоления холодной войны, расчистки пограничных деревьев и воссоединения Европы и Германии. Олаф Шольц, немецкий канцлер

Шольц: Германия гораздо лучше подготовлена к зиме, чем еще год назад.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт