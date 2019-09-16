Шольц: Германия гораздо лучше подготовлена к зиме, чем еще год назад

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, что Германия гораздо лучше подготовлена к зиме и грядущему отопительному сезону, чем еще год назад. Соответствующее заявление чиновник сделал на пресс-конференции в Берлине.
Мы очень своевременно и быстро приняли решения, которые способствовали тому, что Германия сейчас намного лучше подготовлена к сложной зиме, чем еще год назад.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Напомним, что Германия в настоящее время сокращает зависимость от российских энергетических ресурсов. Согласно плану немецких властей, в течение года Берлин откажется от угля и нефти, но газ стране потребуется еще как минимум в 2023 году.
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Фото и видео: YouTube / phoenix
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