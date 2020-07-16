Пушков раскритиковал Горбачева за "геополитическую капитуляцию"

Сам Горбачёв ответил Пушкову лаконично и назвал эти обвинения "чушью".

Сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале раскритиковал Михаила Горбачева за "геополитическую капитуляцию".

Политик отметил, что единственный президент СССР допустил геополитическую ошибку, когда допустил вступление объединённой Германии в НАТО, хотя мог требовать для этой страны нейтрального статуса.

Но он уже встал на путь геополитической капитуляции и, видимо, интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны. Алексей Пушков, член Совета Федерации

Сам Горбачёв ответил Пушкову лаконично и назвал эти обвинения "чушью".

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