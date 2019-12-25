Вячеслав Володин назвал причины распада СССР. По словам председателя Государственной Думы РФ, бывший советский лидер Михаил Горбачев не понимал ответственности своей должности. Именно это и привело страну к распаду.
Мы помним, что было в 90-е, мы помним, что было в 80-е. Была большая страна – Советский Союз. Ее не стало, потому что во главе страны был Михаил Сергеевич Горбачев
Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ
Депутат добавил, что у Горбачева были "такие способности", но он не понимал ответственности. Володин уверен, что действующий президент РФ Владимир Путин смог "объединить страну, и с войной покончить". Парламентарий добавил, что глава России также успешно решает проблемы в экономике.
Спикер Госдумы Володин рассказал о России после Путина.
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