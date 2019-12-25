Председатель ГД уверен, что Горбачев не понимал ответственности на занимаемой должности.

Вячеслав Володин назвал причины распада СССР. По словам председателя Государственной Думы РФ, бывший советский лидер Михаил Горбачев не понимал ответственности своей должности. Именно это и привело страну к распаду.

Мы помним, что было в 90-е, мы помним, что было в 80-е. Была большая страна – Советский Союз. Ее не стало, потому что во главе страны был Михаил Сергеевич Горбачев Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ

Депутат добавил, что у Горбачева были "такие способности", но он не понимал ответственности. Володин уверен, что действующий президент РФ Владимир Путин смог "объединить страну, и с войной покончить". Парламентарий добавил, что глава России также успешно решает проблемы в экономике.

Спикер Госдумы Володин рассказал о России после Путина.