Спикер Госдумы Володин рассказал о России после Путина

Также он рассказал в интервью об особенностях работы Государственной Думы в условиях пандемии.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о России после ухода Владимира Путина с поста президента страны. Мнением он поделился в большом интервью "Газете.Ru".

Материал выйдет в ближайшее время. Также Володин рассказал в интервью об особенностях работы Государственной Думы в условиях пандемии коронавируса и голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что США хотят "расчленить" Россию, для того чтобы сохранить господствующее положение в мире. Володин отметил, что Америку в сфере технологий уже обогнал Китай, а РФ обошла Штаты в военно-технологическом плане. Все действия Вашингтона в отношении России напралены на ее дестабилизизацию в попытках сделать слабее, считает глава Госдумы.