Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России

Спикер парламента подчеркнул, что США "не нужна сильная Россия".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что США хотят "расчленить" Россию, для того чтобы сохранить господствующее положение в мире. Слова спикера приводит официальный сайт нижней палаты парламента.

Володин отметил, что Америку в сфере технологий уже обогнал Китай, а РФ обошла Штаты в военно-технологическом плане. Все действия Вашингтона в отношении России напралены на ее дестабилизизацию в попытках сделать слабее, считает глава Госдумы.

Он подчеркнул, что США приложили не мало сил для развала СССР, но отметил и роль тогдашнего недоверия народа к власти.

Сегодня совершенно очевидно, что ситуация в нашей стране другая. Президент опирается на поддержку граждан, он многое сделал для России и постоянно показывает свою эффективность. <...> Наш Президент Владимир Путин вывел Россию на новый уровень, когда с ней считаются, ее уважают.

Вячеслав Володин

Володин отметил, что за время президентства Путина во всех сферах жизни россиян произошел значительный рост. Это по его словам привело к укреплению позиций РФ и на мировой арене.

Наше преимущество – это наш Президент, который пользуется доверием населения, США же пытаются это доверие подорвать.

Вячеслав Володин

Напомним, что ранее издание Bloomberg со ссылкой на ВЦИОМ опубликовала график рейтинга Путина, согласно которому показатели главы РФ составляют 27%. Во ВЦИОМ эту информацию опровергли и заявили, что согласно их данным рейтинг доверия Путина на данный момент составляет 67-68%.

Видео: YouTube / Bloomberg QuickTake