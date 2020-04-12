Вице-губернатор Поляков назвал хаос главной проблемой на реках Петербурга

Власти Северной столицы готовят реформу водного транспорта. Причиной названы хаотичное движение судов, изношенность флота и неудовлетворительное состояние причалов.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в интервью "Фонтанке" заявил, что главной проблемой на городских реках сегодня является хаос. Власти готовят масштабные изменения в работе водного транспорта.

По словам чиновника, решение о создании единого оператора причалов принято на совещании у губернатора. Новая структура будет управлять инфраструктурой и заключать долгосрочные контракты с перевозчиками. Это, как ожидается, позволит обновить флот и повысить качество обслуживания пассажиров.

Поляков пояснил, что ситуация особенно обостряется в моменты разводки мостов. Тогда на воде скапливается множество судов, многие из которых не отвечают требованиям безопасности.

Среди других острых проблем он назвал сильную изношенность плавсредств и плохое состояние причалов. Часть инфраструктуры находится в частных руках и не поддерживается должным образом. Кроме того, туристы жалуются на грязный воздух: некоторые суда используют некачественное топливо, из-за чего на палубах чувствуется запах дыма.

В рамках реформы городские власти намерены создать удобную инфраструктуру для пассажиров, внедрить единый билет и установить прозрачные правила для перевозчиков, чтобы привести отрасль к стандартам наземного общественного транспорта.

