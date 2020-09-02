Путин выступит на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Речь президента России ожидается 22 сентября.

Президент России Владимир Путин выступит в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на список выступающих на мероприятии. Список спикеров прислали представители международной организации.

На данный момент известно, что российский лидер произнесет речь 22 сентября. Политик значится в списке выступающих под седьмым номером. В этот день также прозвучат речи президента Бразилии Жаира Болсонару, американского лидера Дональда Трампа, президента Турции Реджепа Эрдогана, лидера Китая Си Цзиньпина. Для выступления заявлены также главы Чили и Кубы.

Напомним, что 75-я сессия Генассамблеи ООН начнется 15 сентября. С 21 по 29 число состоится неделя высокого уровня. Каждая страна-член или государство-наблюдатель могут представить заранее записанное заявление от своего лидера.

Путин ответил тем, кто называет Россию "страной-бензоколонкой".

Видео: kremlin.ru