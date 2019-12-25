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Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение
Сегодня, 13:25
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matveyvn

Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение

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Глава государства считает, что полностью переходить "на удалёнку" в образовании нецелесообразно.

Президент России Владимир Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение. Заявление он сделал во время трансляции открытого урока для школьников, которая ведётся на сайте Минпросвещения.

Глава государства считает, что полностью переходить "на удалёнку" в образовании нецелесообразно.

Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный.

Владимир Путин, президент России

По его словам, он такой способ получения знаний может только дополнить традиционный.

Ранее Путин увеличил зарплаты главе СК и Генпрокурору.

Фото: pixabay.com

Теги: дистанционное образование, путин, удалёнка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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