Глава государства считает, что полностью переходить "на удалёнку" в образовании нецелесообразно.

Президент России Владимир Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение. Заявление он сделал во время трансляции открытого урока для школьников, которая ведётся на сайте Минпросвещения.

Глава государства считает, что полностью переходить "на удалёнку" в образовании нецелесообразно.

Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный. Владимир Путин, президент России

По его словам, он такой способ получения знаний может только дополнить традиционный.

Ранее Путин увеличил зарплаты главе СК и Генпрокурору.

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