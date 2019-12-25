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Путин увеличил зарплаты главе СК и Генпрокурору
Сегодня, 10:49
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matveyvn

Путин увеличил зарплаты главе СК и Генпрокурору

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Также на 3% увеличат заработную плату заместителю председателя Совета безопасности Дмитрию Медведеву.

Президент России Владимир Путин увеличил зарплаты главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову. Их оклады вырастут на 3% с 1 октября. Указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ.

цитата из указа Путина

Также на 3% увеличат заработную плату заместителю председателя Совета безопасности Дмитрию Медведеву.

Также глава государства поручил увеличить зарплату лицам, замещающим государственные должности, отдельным руководителям федеральных органов власти, сотрудникам дипломатических миссий и представительств.

Ранее Путин напугал Тихановскую словами о резерве силовиков для Белоруссии.

Теги: бастрыкин, игорь краснов, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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