Путин напугал Тихановскую словами о резерве силовиков для Белоруссии

Тихановская заявила, что "крайне обеспокоена" словами российского президента.

Владимир Путин напугал оппозиционерку Светлану Тихановскую словами о резерве силовиков для Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты республики.

Недавно Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу Александра Лукашенко сформировал резерв правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. По словам российского лидера, резерв не будет использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой. Путин надеется, что ситуация решится мирным путем. В пресс-службе Тихановской заявили, что экс-кандидат рассчитывает на уважение суверенитета Белоруссии.

В то же время мы крайне обеспокоены заявлением господина Путина отправить российский ОМОН в Беларусь. Это было бы серьезных нарушением суверенитета Беларуси и имело бы тяжелые последствия для взаимоотношений Беларуси и России. - пресс-служба Светланы Тихановской

Ранее мы сообщили, что президент Литвы объявил о введении санкций против Лукашенко.

Видео: kremlin.ru