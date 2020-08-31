Президент Литвы объявил о введении санкций против Лукашенко

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о введении санкций против Александра Лукашенко. Об этом сообщает Reuters.
Глава Литвы уточнил, что в черный список попадут около 30 чиновников. Среди них есть и Александр Лукашенко. Чиновникам из этого списка будет закрыт въезд на территорию трех государства Прибалтики.
Напомним, 27 августа правительство Эстонии закрыло границы для всех лиц, причастных к фальсификации результатов выборов, применении насилия к протестующим и нарушению прав человека. При этом, список персон нон грата тогда объявлен не был.
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Видео: Youtube/Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
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