Президент Литвы объявил о введении санкций против Лукашенко

В понедельник власти Литвы, Латвии и Эстонии вводят санкции против белорусских чиновников, которые, по их мнению, причастны к фальсификации выборов.

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о введении санкций против Александра Лукашенко. Об этом сообщает Reuters.

Глава Литвы уточнил, что в черный список попадут около 30 чиновников. Среди них есть и Александр Лукашенко. Чиновникам из этого списка будет закрыт въезд на территорию трех государства Прибалтики.

Напомним, 27 августа правительство Эстонии закрыло границы для всех лиц, причастных к фальсификации результатов выборов, применении насилия к протестующим и нарушению прав человека. При этом, список персон нон грата тогда объявлен не был.

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Видео: Youtube/Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija