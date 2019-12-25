За сутки выявлено 4993 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

В России число зараженных COVID-19 превысило 995 тысяч человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Большинство случаев приходится на Москву – 685 человек. В Петербурге заболели 188 граждан, в Московской области – 146 россиян. За последние сутки скончались 83 пациента. За весь период пандемии коронавируса умерли 17 176 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в мире коронавирусом заболели 24,8 млн человек. Университет Джонса Хопкинса приводит немного другую цифру – 25,1 млн человек. С начала пандемии от осложнений вызванных COVID-19 скончались 840 тыс. человек.

Ранее мы сообщили, что адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП.