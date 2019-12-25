Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП

Поверенный актера отметил, что несмотря на большое количество камер наблюдения в центре Москвы, нет ни одной записи, на которой видно, как Ефремов едет к месту ДТП.

Адвокат артиста Михаила Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП. Эльман Пашаев показал в эфире телеканала НТВ видео, которое, по его мнению, позволит "разнести" его оппонентов в суде.

Пашаев утверждает, что перед поворотом на Садовое кольцо его подзащитный мог заметить кого-то на тротуаре, остановится и выйти из машины. В этот момент за руль сел неизвестный человек, а сам Ефремов пересел на пассажирское место.

Вот – камера, тут – камера, везде, на каждом шагу, а где видео? Именно в этой части, кто сел в машину? Где? - Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова

Он утверждает, что ролик с места ДТП – это "фейк низкой пробы". На видеозаписи, показанной Пашаевым видно, что Ефремов сидит на клумбе у дороги сразу после аварии в темной обуви.

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