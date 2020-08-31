Тихановская выступит на заседании Совбеза ООН и ПАСЕ

В пресс-службе уточнили, что для приглашения выступить в Совете Безопасности ООН нужно согласие всех членов Совбеза.

Оппозиционер Светлана Тихановская выступит на заседании Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба баллотировавшейся в президенты Белоруссии.

Тихановская попросила с уважением относится к суверенитету республики. Она уточнила, что все протесты в защиту выбора граждан в Белоруссии носят исключительно мирный характер. По мнению оппозиционерки, наилучший вариант выхода из кризиса – это переговоры.

На вопрос, какой помощи она и Беларусь ожидает от международного сообщества, Светлана говорит, что мы просим всех уважать суверенитет Беларуси, выступить гарантами суверенитета Беларуси и уважать долю белорусского народа. - пресс-служба Светланы Тихановской

Экс-кандидат считает, что "очень многие страны высказывают свою готовность оказать финансовую поддержку". Не исключено, что это поможет восстановить и развить экономику республики.

Ранее мы сообщили, что стало известно, сколько белорусов настроены против Лукашенко.

Видео: YouTube / euronews (in English)