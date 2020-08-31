Тихановская выступит на заседании Совбеза ООН и ПАСЕ

Оппозиционер Светлана Тихановская выступит на заседании Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 8 сентября. Об этом сообщила пресс-служба баллотировавшейся в президенты Белоруссии.
Тихановская попросила с уважением относится к суверенитету республики. Она уточнила, что все протесты в защиту выбора граждан в Белоруссии носят исключительно мирный характер. По мнению оппозиционерки, наилучший вариант выхода из кризиса – это переговоры.
На вопрос, какой помощи она и Беларусь ожидает от международного сообщества, Светлана говорит, что мы просим всех уважать суверенитет Беларуси, выступить гарантами суверенитета Беларуси и уважать долю белорусского народа.
- пресс-служба Светланы Тихановской
Экс-кандидат считает, что "очень многие страны высказывают свою готовность оказать финансовую поддержку". Не исключено, что это поможет восстановить и развить экономику республики.
Ранее мы сообщили, что стало известно, сколько белорусов настроены против Лукашенко.
Видео: YouTube / euronews (in English)
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