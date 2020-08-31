Стало известно, сколько белорусов настроены против Лукашенко

Доля радикально настроенных против действующего президента составляет 20-30%.

Стало известно, сколько белорусов настроены против Александра Лукашенко. Об этом сообщил помощник занимающего пост президента Белоруссии Николай Латышенок.

В воскресенье Николай Латышенок рассказал журналистам, сколько граждан в республике настроены против президента. Он подчеркнул, что это максимальная цифра.

На данный момент может быть (20-30%), но это максимальная цифра, которую я в своей голове представляю. У меня точных цифр нет ни с одной, ни с другой стороны. Это мое чувство. - Николай Латышенок, помощник Лукашенко

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победил Александр Лукашенко.

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Видео: Youtube/TUT.BY. Политика