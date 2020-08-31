Впервые этот штамм был обнаружен в Соединенных Штатах Америки.

В Индонезии обнаружен наиболее заразный штамм коронавируса. Об этом сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.

Штамм получил название D614G. Издание уточняет, что недавно его присутствие было зарегистрировано в соседней Малайзии в середине августа. Ученые в Институте Эйкмана провели исследование и выяснили, что скорость передачи D614G в лабораторных условиях была в 10 раз выше, чем у оригинального штамма нового коронавируса, обнаруженного в Ухане. При этом, лабораторные исследования не дают ответа на вопрос, с какой скоростью штамм распространяется в человеческой популяции.

Президент Института Эйкмана Амин Соебандрио утверждает, что до 40% больных коронавирусом в Индонезии заражены именно этим штаммом. Он сообщил, что мутировавший вирус поддается вакцинации большинством разрабатываемых вакцин в мире.

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Видео: Youtube/TV9 USA