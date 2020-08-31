Путин и Лукашенко в ближайшее время встретятся в Москве

Российский лидер поздравил Лукашенко с 66-летием.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ближайшее время встретятся в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В рамках телефонного разговора лидеры обсудили дальнейшее укрепление союзничества двух стран и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Российский президент связался с Лукашенко с начала протестов в Белоруссии уже в пятый раз. Последний раз главы стран общались по телефону 24 августа. Путин признал выборы главы государства в Белоруссии состоявшимися. Лукашенко сказал, что российский президент хороший друг.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко снова появился у резиденции с автоматом.

Видео: Telegram / Пул Первого