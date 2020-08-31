  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:40
73
RipeHarvest
Код вставки плеера

Путин и Лукашенко в ближайшее время встретятся в Москве

0 0

Российский лидер поздравил Лукашенко с 66-летием.

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ближайшее время встретятся в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В рамках телефонного разговора лидеры обсудили дальнейшее укрепление союзничества двух стран и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Российский президент связался с Лукашенко с начала протестов в Белоруссии уже в пятый раз. Последний раз главы стран общались по телефону 24 августа. Путин признал выборы главы государства в Белоруссии состоявшимися. Лукашенко сказал, что российский президент хороший друг.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко снова появился у резиденции с автоматом.

Видео: Telegram / Пул Первого

 
Теги: александр лукашенко, владимир путин, москва, переговоры
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии