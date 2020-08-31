Лукашенко вышел "следить за ситуацией в Минске".

Занимающий пост президента Александр Лукашенко снова появился у резиденции с автоматом. Telegram-канал "Пул Первого" уточнил обстоятельства съемки.

Пресс-секретарь занимающего пост президента Наталья Эйсмонт рассказала, что Лукашенко вышел к белорусам на несанкционированную акцию протеста. Она прислала журналистам снимок главы республики с автоматом. Позже стало известно, что фото сделано около 16:00. В этот момент митингующие подошли к резиденции президента. У Дворца независимости появились 4 бронетранспортера. Позднее оцепление вокруг здания сняли, там остались несколько ОМОНовцев.

Напомним, что неделю назад Александр Лукашенко вышел с автоматом на публику. Он отметил, что протестующие "как крысы разбежались". Вместе с ним был его 15-летний вооруженный сын Николай.

Ранее мы сообщили, что помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией.

Видео: Telegram/Пул Первого