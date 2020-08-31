Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Чиновник пояснил, что власть готова к переговорам с инициативными группами.

Помощник Александра Лукашенко Николай Латышенок отверг возможность переговоров с оппозицией. Об этом он заявил митингующим около оцепления у Дворца независимости в Минске.

Латышенок подчеркнул, что против занимающего пост президента Белоруссии выступили 20-30% населения. Он отметил, что раньше этот показатель был ниже, но "теперь людей подогрели". При этом, чиновник сказал, что у него нет точных цифр "ни с одной, ни с другой стороны". Он добавил, что все выводы основаны лишь на его мнении.

Напомним, что в воскресенье в митинге прошла несанкционированная акция протеста. Сначала белорусы собрались на проспекте Независимости в центре Минска. Потом колонна протестующих двинулась на проспект Победителей, где находится резиденция Александра Лукашенко – Дворец независимости. Силовикам удалось задержать 140 человек.

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Видео: Youtube/TUT.BY. Политика