Глава государства считает, что прекратить беспорядки в американских городах, где у руководства находятся демократы, можно только силой.

Президент США Дональд Трамп озвучил единственный способ остановить беспорядки в США. Об этом он написал в Twitter.

Трамп раскритиковал работу мэра-демократа Портленда Теда Уилера за бездействие во время несанкционированных митингов в городе. Он подчеркнул, что Уилер "сумасшедший" и "леворадикальный". Демократ считает, что эта ситуация "должна продолжаться вечно", отметил президент.

Жители Портленда и других городов США хотят "закона и порядка". По наблюдениям Трампа, руководители-сторонники Демократической партии не могут дать им это. Недавно полиция Портленда сообщила, что в субботу в ходе беспорядков погиб один человек.

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Видео: Youtube/VICE News