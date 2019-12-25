Полиция начала проверку после избиения блогера Егора Жукова

На блогера напали двое неизвестных.

Полиция города Москвы начала проверку после избиения Егора Жукова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

О происшествии стало известно в воскресенье вечером. Егор Жуков пришел в полицию с заявлением о причинении телесных повреждений. Он рассказал правоохранителям, что двое неизвестных злоумышленников избили его, а после скрылись с места преступления. Жуков был госпитализирован с подозрением на черепно-мозговую травму. Представитель блогера Стас Топорков отметил, что заявление в ОМВД Можайского района Жуков написал перед госпитализацией. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ (Побои).

Напомним, Егора Жукова арестовали 2 августа 2019 года. Его обвинили в участие в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции в Москве 27 июля. Через месяц молодого человека перевели под домашний арест. Позднее СК снял первоначальное обвинение и предъявил новое (статья 280 УК РФ).

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