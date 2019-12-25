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Стало известно, как пройдут линейки 1 сентября в Подмосковье
Сегодня, 15:53
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Стало известно, как пройдут линейки 1 сентября в Подмосковье

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Об этом в эфире телеканала "З60" заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала "360" сообщил, какие нововведения ждут школьников и их родителей с началом нового учебного года. 

В частности, сами линейки в честь 1 сентября пройдут на открытом воздухе. Занятия в школах планируют проводить очно. При этом на линейке при входе будут проверять температуру и выдавать маски.

Отметим, что в 2020-м году в подмосковные школы пойдут около 950 тысяч ребят. 

Ранее мы сообщали о том, что Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков. Он считает, что это получится сделать за три года. 

Фото (архив): Instagram / Андрей Воробьев

Теги: 1 сентября, мособласть, подмосковье, школы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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