Стало известно, как пройдут линейки 1 сентября в Подмосковье

Об этом в эфире телеканала "З60" заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала "360" сообщил, какие нововведения ждут школьников и их родителей с началом нового учебного года.

В частности, сами линейки в честь 1 сентября пройдут на открытом воздухе. Занятия в школах планируют проводить очно. При этом на линейке при входе будут проверять температуру и выдавать маски.

Отметим, что в 2020-м году в подмосковные школы пойдут около 950 тысяч ребят.

Ранее мы сообщали о том, что Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков. Он считает, что это получится сделать за три года.

Фото (архив): Instagram / Андрей Воробьев