Воробьёв пообещал Путину решить проблему обманутых дольщиков

Он считает, что это получится сделать за три года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал Владимиру Путину решить проблему обманутых дольщиков в Подмосковье. Об этом сообщает сайт Кремля.

Известно, что Воробьёв доложил президенту о социально-экономическом положении дел в регионе. Затронули и тему обманутых дольщиков, которые до сих пор не получили своего жилья. Глава государства спросил, когда можно будет решить данную проблему.

В трёхлетней перспективе, безусловно, если мы дальше будем работать с ДОМ.РФ. Андрей Воробьёв, губернатор Подмосковья

Он отметил, что у властей региона есть план. Только в этом году они выдадут 15,5 тысяч ключей. После этого останется 24 тысячи. В прошлом году жители получили 19 тысяч квартир.

Воробьёв считает, что если сдавать жильё будут такими темпами, то за три году проблему обманутых дольщиков в Подмосковье удастся решить.

Ранее в Подмосковье разбился мотодельтаплан.