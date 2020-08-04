Один пилот погиб, второй - пострадал.

В Подмосковье разбился мотодельтаплан. Об этом сообщили представители регионального ГУ МЧС России. По данным спасательной службы, в результате трагедии погиб один человек. Еще один пассажир, находившийся в воздушном средстве, пострадал.

В районе 97-го км трассы М-1 упал частный мотодельтаплан. В результате один человек погиб и один пострадал сообщение ГУ МЧС по Московской области

В экстренных службах рассказали, что после крушения обоих пилотов пришлось деблокировать из поврежденной конструкции. В настоящее время определяются обстоятельства произошедшего.

В Свердловской области разбился мотодельтаплан, пилот погиб.

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