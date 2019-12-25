Президент рассказал школьникам о технологическом прогрессе в стране.

Владимир Путин ответил тем, кто называет Россию "страной-бензоколонкой". Президент России отметил на вопрос школьницы о дистанционном обучении. Общение главы государства с учащимися прошло в рамках Всероссийского открытого урока, посвященного 75-летию Победы в ВОВ.

Хочу обратить внимание на то, что нам в целом по всей стране, и в школах в значительной степени, и в высших, средних учебных заведениях, удалось это сделать. Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова Владимир Путин, президент России

Владимир Путин отметил, что пандемия коронавируса показала, что РФ является страной с передовыми технологиями, а не просто "страной-бензоколонкой", какой ее часто пытаются показать. Политик отметил, что РФ оказалась способна обеспечить он-лайн процесс обучения, включая переподготовку кадров.

Россия - страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня Владимир Путин, президент России

В Германии прокомментировали упоминание Путина на протестах в Берлине.