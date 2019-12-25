В Германии прокомментировали упоминание Путина на протестах в Берлине

Политик уточнил, что российский лидер пользуется большой популярностью среди населения Германии.

В Германии прокомментировали упоминание президента России Владимира Путина на протестах в Берлине. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на депутата Палаты представителей от партии "Альтернатива для Германии" Гуннара Линдеманна.

Именно поэтому немцы провели демонстрацию перед российским посольством. Так они хотели привлечь внимание к условиям в Германии. Протестующие надеялись, что Россия сможет оказать свое влияние на канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Линдеманн пояснил, что акции протеста имели в основном мирный характер, за исключением инцидента недалеко от бундестага. Там несколько немцев пытались штурмовать здание.

Стали известны случаи чрезмерного насилия со стороны полиции, с которыми мы будем разбираться на парламентском уровне в берлинской палате представителей. - Гуннар Линдеманн, депутат Палаты представителей от партии "Альтернатива для Германии"

Напомним, что в субботу протестующие в рамках борьбы с коронавирусом начали кричать лозунги "Путин!". Автор видео, которое попало в сеть, спрашивал у протестующих почему они вышли с российскими флагами. Неравнодушные граждане утверждали, что Путин может воздействовать на лидеров стран.

Ранее мы сообщили, что двум россиянам вынесли приговор по делу о взрывах во время салюта в Минске.