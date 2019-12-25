Преступников приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

Двум россиянам вынесли приговор по делу о взрывах во время салюта в Минске. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Инцидент произошел во время салюта в Минске в День независимости 2019 года. Недавно вину россиян доказали в суде. Сторона гособвинения попросила назначить Максимилиану Сафронову и Константину Денисову по три года лишения свободы в колонии-поселении. Такое же наказание прокурор запросил для офицера минской комендатуры Алексея Круглика.

Сотрудники предприятия, которые занимались изготовлением салютов, вины не признали. Правоохранители обвинили их в нарушении правил использования пиротехнических изделий, повлекшем по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, ущерба в крупном размере и смерть человека. Офицер минской комендатуры признал вину частично. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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