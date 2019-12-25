Помощник президента России Максим Орешкин рассказал о восстановлении экономики после коронавируса. Об этом он заявил на площадке форума "Территория смыслов".
По словам помощника президента, сначала будет восстановление занятости, потом восстановится спрос. В итоге экономика придет в норму.
Цель – чтобы в следующем году это восстановление полностью произошло.
- Максим Орешкин, помощник президента
Орешкин отметил, что нужно создать условия для развития бизнеса. Поддержка предприятий уходит на второй план. Если восстановление произойдет, то компании вырастут в два раза. Безусловно, некоторые организации не выдержат и закроются. Орешкин уточнил, что именно через такой "болезненный процесс" всегда происходит рост экономики.
Ранее мы сообщили, что Ефремов рассказал, сколько выпил перед смертельным ДТП.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все