Орешкин считает, что восстановление российской экономики должно происходить само по себе.

Помощник президента России Максим Орешкин рассказал о восстановлении экономики после коронавируса. Об этом он заявил на площадке форума "Территория смыслов".

По словам помощника президента, сначала будет восстановление занятости, потом восстановится спрос. В итоге экономика придет в норму.

Цель – чтобы в следующем году это восстановление полностью произошло. - Максим Орешкин, помощник президента

Орешкин отметил, что нужно создать условия для развития бизнеса. Поддержка предприятий уходит на второй план. Если восстановление произойдет, то компании вырастут в два раза. Безусловно, некоторые организации не выдержат и закроются. Орешкин уточнил, что именно через такой "болезненный процесс" всегда происходит рост экономики.

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