Ефремов рассказал, сколько выпил перед смертельным ДТП

В суде заслуженный артист России заявил, что выпил бутылку водки.

Обвиняемый в ДТП с летальным исходом Михаил Ефремов рассказал, сколько выпил в день аварии на Садовом кольце. Об этом сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.

Актер подчеркнул, что плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня. Он уточнил, что, по словам одного из друзей, он звонил ему пьяный уже в полдень. Ефремов сказал, что с пяти часов он "ездил, искал пиво". Как позднее отметил обвиняемый, он "себя даже не узнал" на появившихся видеозаписях. Кроме того, первоначальное признание вины Ефремов объяснил нервным состоянием с похмелья. Он добавил, что не знает каким образом в тот день в его крови нашли наркотические вещества. По его словам, он посещал "вечеринки", но он не помнит "В себе такой тяги", чтобы принимать их.

На данный момент обвиняемый находится под домашним арестом. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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