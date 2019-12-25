Размер субсидии регионам увеличен втрое.

Правительство увеличило субсидии регионам для перевода транспорта на газ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Недавно кабмин уже повышал норматив с 30% до 60%. Постановление об этом также подписал председатель правительства. Максимальный размер субсидии теперь увеличен с 25 млн до 75 млн рублей. Она определяется в рамках госпрограммы "Развитие энергетики". Выплаты используются для компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ. На данный момент правительство выделяет средства на более чем половину общей стоимости подобных работ.

Госпрограмма предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров уже в 2024 году. Кроме того, политики занимаются работой по развитию необходимой для этого инфраструктуры. Планируется, что за 5 лет в России построят 1,3 тыс. газовых заправок.

Ранее мы сообщили, что правительство одобрило субсидирование проектов в сфере туризма.