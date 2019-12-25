Правительство одобрило субсидирование проектов в сфере туризма. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели будут проходить определенные конкурсы. Проекты направлены на создание мест в средствах размещения, в том числе в глэмпингах и эко-домах, а также новые туристические маршруты, пандусы, подъемники, разработку мобильных приложений-путеводителей и многое другое. По их результатам власти распределят гранты.
Напомним, что кабмин уже одобрил выделение Ростуризму средств на субсидирование развития направлений внутреннего туризма для обеспечения доступности внутренних туристических направления и снижения стоимости пакетных туров по стране.
Ранее мы сообщили, что стоимость Brent поднялась выше $45 за баррель.
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