Цены на "черное золото" растут за счет оптимизма в отношении разработки вакцины от коронавируса.

Стоимость Brent поднялась выше $45 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов.

Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти по итогам шестой недели подряд – на 2 млн баррелей. На лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск стоимость Brent составила $45,75 за баррель. Это на $0,47 (1,04%) выше цены на закрытии предыдущих торгов. В понедельник нефть торговалась дешевле на $0,56. Нефть WTI на октябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла в цене на $0,39 – до $43 за баррель.

Уточняется, что положительная динамика на рынке наблюдается на фоне разработки вакцины от коронавируса. Экономическая активность и спрос на нефть во многих странах страдают от ограничений и пандемии.

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