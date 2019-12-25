Экономист оценил вероятность обвала курса рубля осенью

В прогнозе сказано, что падения рубля осенью не предвидится.

Экономист Никита Масленников оценил вероятность обвала курса рубля осенью. Об этом сообщает портал URA.RU.

Повышение курса евро обусловлено геополитическими факторами: реакция Евросоюза и ситуация в Белоруссии. При этом, экономист считает, что влияние этих факторов будет недолгим.

Скорее всего, доллар до конца года вернется в коридор 70-75 рублей за единицу и останется в нем. Евро будет сохраняться на рубежах 86-89 рублей до конца года. - Никита Масленников, экономист

Он допускает локальные изменения курсов валют. Стоимость будет колебаться на фоне президентских выборов США и возобновления санкционной риторики. Масленников уверен, что курс рубля в будущем укрепит свои позиции.

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