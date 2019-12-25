Соответствующее решение принял Стокгольмский арбитраж.

"Газпром" выплатил 100 млрд рублей польской компании PGNiG. Об этом во время телефонной конференции заявил глава финансового департамента компании Александр Иванников.

По факту, эта выплата не ухудшает позицию компании при его обжаловании. Иванников подчеркнул, что с аналитической точки зрения данный платеж не является результатом операционной деятельности компании во втором квартале 2020 года.

В конце марта PGNiG объявила, что суд принял ее сторону и изменил формулу цены на газ. Решение Стокгольмского арбитража распространяется на поставки с 1 января 2014 года. В Польше посчитали, что "Газпром" должен вернуть полтора млрд долларов.

В конце мая 2020 года "Газпром" и "Газпром экспорт" обжаловали решение суда. "Газпром экспорт" подписал с польской компанией дополнительное соглашение к контракту. Оно отражает вердикт суда о пересмотре цен. Отмечается, что это не нанесет ущерба позиции арбитража в суде.

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