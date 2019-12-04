Всемирный банк подсчитал ущерб от взрыва в Бейруте

Чтобы восстановить государственный сектор Ливану потребуется 1,8 – 2,2 млрд долларов. В том числе 760 млн долларов к декабрю 2020 года.

Всемирный банк подсчитал ущерб от взрыва аммиачной селитры в Бейруте. Об этом сообщает Bloomberg.

По прогнозам аналитиков, в скором времени ускорится рост уровня бедности в стране. До этого он составлял 45%. Кроме того, чтобы восстановить физический ущерб от взрыва, властям потребуется международная помощь и частные инвестиции. Условием получения такой поддержки является проведение властями масштабных реформ. В ближайшие несколько месяцев политикам необходимо найти 35-40 млн долларов. Это позволит удовлетворить базовые потребности 90 тыс. граждан. Кроме того, это обеспечит кратковременную занятость 15 тыс. человек. На предоставление жилья потребуется еще 30-35 млн долларов, на обеспечение финансовой поддержки малому бизнесу – 225-275 млн.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв. В результате взрыва в городе разрушились дома, пострадали больницы, школы, улицы и многие местные предприятия. Помимо этого, 180 человек погибли, тысячи получили ранения.

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